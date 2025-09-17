ইয়েমেনে ইসরায়েলের ব্যাপক বিমান হামলা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে দাবি করেছে, হোদাইদা বন্দর ব্যবহার করে ইরান থেকে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়, যা পরবর্তীতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। তবে হুতিদের মতে, হামলার মূল উদ্দেশ্য ইয়েমেনের সাধারণ মানুষের দুর্দশা বাড়ানো।
ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ সতর্ক করে বলেছেন, হুতিদের ওপর নৌ ও আকাশ অবরোধ অব্যাহত থাকবে এবং তাদের আরও কঠিন মূল্য দিতে হবে। তিনি হুঁশিয়ারি দেন, ইয়েমেন লক্ষ্য করে এ ধরনের হামলা অব্যাহত থাকবে।
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানাতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ড্রোন ও মিসাইল হামলা চালিয়ে আসছে। তারা লোহিত সাগরে ইসরায়েলি জাহাজ চলাচলেও বাধা দিয়েছে।
এর আগের দুই সপ্তাহে ইসরায়েল ইয়েমেনে বড় ধরনের হামলা চালিয়েছিল। তাতে বিদ্রোহী সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ ১২ মন্ত্রী নিহত হন। গত সপ্তাহের হামলায় অন্তত ৩১ সাংবাদিকের প্রাণহানি ঘটে।
Your Comment