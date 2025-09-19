  1. Home
ইসরাইলের অস্ত্রের চালান আটকে দিল ইতালির বন্দর

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৭:৩২
গাজায় চলমান হামলার প্রতিবাদে বন্দর শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর বিক্ষোভের ফলে এ পদক্ষেপ নেওয়া হলো।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাভেনার মধ্য বামপন্থি মেয়র আলেসান্দ্রো বারাত্তোনি সাংবাদিকদের জানান, আঞ্চলিক সরকারের সঙ্গে আলোচনার পর বন্দর কর্তৃপক্ষকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন যাতে বিস্ফোরক বহনকারী ট্রাক দুটি ইসরাইলের হাইফা বন্দরের পথে যেতে না পারে।

বারাত্তোনি বলেন, ইতালি ইসরাইলের কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করেছে। কিন্তু আইনের ফাঁকফোকরের কারণে অন্য দেশ থেকে আসা অস্ত্র ইতালির ভেতর দিয়ে যেতে দেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তবে তিনি ট্রাকগুলোর উৎস কিংবা কন্টেইনারে কী ছিল সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি।

এদিকে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি ইসরাইলের গাজা দখল পরিকল্পনাকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলেছেন। তবে তিনি ফ্রান্স ও স্পেনের মতো এখনই ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে নন। তার মতে, আগে একটি প্রকৃত ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গড়ে উঠতে হবে।

এর আগে ফ্রান্স, সুইডেন ও গ্রিসের বন্দর শ্রমিকরাও একইভাবে ইসরাইলগামী অস্ত্র পরিবহন ঠেকাতে পদক্ষেপ নিয়েছেন। গাজায় ইসরাইলি অভিযানের বিরুদ্ধে ইউরোপের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

