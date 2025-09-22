শত্রুরা স্ন্যাপব্যাক দিয়ে আমাদের অগ্রগতির পথ আটকাতে পারবে না

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ইরানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করে মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন: “আমি ব্যক্তিগতভাবে বারবার এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি যেখানে কিছু লোক ইরানের অগ্রগতি এবং বিকাশের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মস্তিষ্ক এবং মেধাবিরা যে-কোনো বাধার মুখে হয় পথ খুঁজে পেয়েছে অথবা পথ তৈরি করেছে।”
পেজেশকিয়ান আরও বলেন: “আমাদের জন্য এটা বিশ্বাস করাই যথেষ্ট যে আমরা বাধা অতিক্রম করতে পারি। যারা এই ভূমির ক্ষতি করতে চায় তারা আমাদের পথ আটকাতে পারবে না।
আমরা কোনওভাবেই এমন কাউকে আটকাতে পারি না যার দৃঢ় সংকল্প আছে, ইচ্ছাশক্তি আছে এবং অগ্রগতির ক্ষমতা আছে।” আমরা কখনই বলদর্পিদের কাছে নতি স্বীকার করব না। কারণ আমাদের পরিবর্তনের ক্ষমতা আছে এবং আমাদের কেবল তাদের ওপর আস্থা রাখতে হবে যাদের ক্ষমতা এবং ইচ্ছাশক্তি আছে।
