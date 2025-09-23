  1. Home
ইরানের জাতীয় কুস্তি দলের শক্তিশালী বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পর বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার বার্তা।

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৬:২৮
News ID: 1730342
বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের জন্য জাতীয় গ্রিকো-রোমান কুস্তি দলকে অভিনন্দন জানিয়ে এক বার্তায় বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী জাতিকে খুশি করার এবং দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনার জন্য "ক্রীড়াবিদ, কোচ এবং প্রশাসকদের" ধন্যবাদ জানান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের জাতীয় গ্রিকো-রোমান কুস্তি দলের শক্তিশালী বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পর বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার বার্তা: ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে আপনার এবং আপনার ভাইদের কাজ জাতিকে খুশি করেছে এবং দেশকে সম্মানিত করেছে। আমি ক্রীড়াবিদ, কোচ এবং ব্যবস্থাপককে অভিনন্দন জানাই।

বিপ্লবের নেতার বাণীর মূল বক্তব্য নিম্নরূপ: পরম করুণাময়, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে -আমি তরুণ কুস্তিগীরদের অভিনন্দন জানাই। আপনাদের এবং আপনার ভাইদের ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে দৃঢ় সংকল্প এবং কঠোর পরিশ্রম জাতিকে সুখী করেছে এবং দেশকে সম্মানিত করেছে।

আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের গর্ব এবং বিজয় কামনা করি, এবং আমি ক্রীড়াবিদ, কোচ এবং ব্যবস্থাপককে অভিনন্দন জানাই।

সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী ২০ সেপ্টেম্বর, 2025

