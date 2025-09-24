আমিরের বার্তা-জামায়াতকে যারা গালি দেয় জবাবে তাদের জন্য দোয়া করুন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) নিজের ফেসবুক পেজে এই বার্তা দেন জামায়াত আমির।
‘গালির জবাবে দোয়া হবে আমাদের কর্মসূচি, ইন শা আল্লাহ’ এমন শিরোনামে লেখাটি লিখেন জামায়াত আমির।
শফিকুর রহমান লিখেন, ‘প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, আপনাদের প্রতি অনুরোধ— জনগণের ভালোবাসা ও সহানুভূতি দেখে জামায়াতে ইসলামীকে যারা গালি দেয়, তাদের গালির জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের জন্যও মহান প্রভুর দরবারে কল্যাণের দো'য়া করুন।’
তিনি আরও লিখেন, ‘দেশ এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করার বিশাল দায়িত্ব আমাদের ওপর। দায়িত্বের এই আমানতের প্রতি সকলের শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত। আসুন, আমরা এই কাজটাই করি। ফায়সালা মহান মাবুদের হাতে। মহান আল্লাহর উপর ভরসা ও ধৈর্যই হোক আমাদের মূল হাতিয়ার।
প্রিয় বাংলাদেশকে আল্লাহ তাআলা সকল ধরনের বিপদ থেকে হেফাজত করুন। আমিন।’
