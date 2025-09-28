  1. Home
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ০৯:১৫
News ID: 1732226
রাশিয়া-ইরানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালকে অবৈধ ঘোষণা করল।

জাতিসংঘে নিযুক্ত রাশিয়ার প্রথম উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি দিমিত্রি পলিয়ানস্কি বলেন, এই আদেশ নবায়নে জাতিসংঘ সচিবালয়ের কোনো আইনি ভিত্তি নেই।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাশিয়া ও চীন নিষেধাজ্ঞা ছয় মাস পেছাতে নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব করলেও তা খারিজ করে দেওয়া হয়। এর ফলে রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) থেকে ইরানের ওপর জাতিসংঘের সব নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল হতে যাচ্ছে।

এ ঘোষণার পরপরই তেহরান হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের কারণে যে কোনো পরিণতির দায় পশ্চিমাদের নিতে হবে।

দিমিত্রি পলিয়ানস্কি বলেন, '২০১৫ সালের আগে কার্যকর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ইরান-বিরোধী প্রস্তাব পুনরুজ্জীবিত করার যে কোনো প্রচেষ্টা বেআইনি এবং অকার্যকর।

আমি আলাদাভাবে জোর দিয়ে বলতে চাই, জাতিসংঘ সচিবালয়ের অবশ্যই (ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নের) প্রাসঙ্গিক আদেশ নবায়নের কোনো ভিত্তি নেই।'

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'এটি করার যে কোনো প্রচেষ্টা জাতিসংঘ সনদের ১০০ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হবে এবং জাতিসংঘ সচিবালয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গুরুত্ব সহকারে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করবে।'

