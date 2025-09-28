রাশিয়া-ইরানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালকে অবৈধ ঘোষণা করল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাশিয়া ও চীন নিষেধাজ্ঞা ছয় মাস পেছাতে নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব করলেও তা খারিজ করে দেওয়া হয়। এর ফলে রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) থেকে ইরানের ওপর জাতিসংঘের সব নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল হতে যাচ্ছে।
এ ঘোষণার পরপরই তেহরান হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের কারণে যে কোনো পরিণতির দায় পশ্চিমাদের নিতে হবে।
দিমিত্রি পলিয়ানস্কি বলেন, '২০১৫ সালের আগে কার্যকর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ইরান-বিরোধী প্রস্তাব পুনরুজ্জীবিত করার যে কোনো প্রচেষ্টা বেআইনি এবং অকার্যকর।
আমি আলাদাভাবে জোর দিয়ে বলতে চাই, জাতিসংঘ সচিবালয়ের অবশ্যই (ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নের) প্রাসঙ্গিক আদেশ নবায়নের কোনো ভিত্তি নেই।'
তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'এটি করার যে কোনো প্রচেষ্টা জাতিসংঘ সনদের ১০০ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হবে এবং জাতিসংঘ সচিবালয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গুরুত্ব সহকারে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করবে।'
Your Comment