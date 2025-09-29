জাতিসংঘে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধির বক্তব্যে হতবাক ইসরায়েল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে প্রাবো সুবিয়ান্তো বলেন, “আমাদের অবশ্যই একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জন্য সরব হতে হবে। পাশাপাশি আমাদের ইসরায়েলের নিরাপত্তাকেও গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলেই আমরা সত্যিকারের শান্তি অর্জন করতে পারব।”
তিনি আরও বলেন, “শান্তির একমাত্র সমাধান হলো ইব্রাহিমের বংশধর—আরব ও ইহুদিদের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটানো। মানব পরিবার হিসেবে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হবে।”
বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ ইন্দোনেশিয়ার এই অবস্থান অনেককে বিস্মিত করেছে। বিশেষত যখন গাজায় চলমান সংঘাতে হাজারো ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন এবং লাখো মানুষ দুর্ভিক্ষের মুখে পড়েছেন, তখন ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ ও নেতা প্রকাশ্যে ইসরায়েলের হামলার নিন্দা জানাচ্ছেন।
Your Comment