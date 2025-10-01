  1. Home
‘ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্তই মেনে নেবে না পাকিস্তান ’।

১ অক্টোবর ২০২৫ - ০৮:৩৫
News ID: 1733549
ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনো সিদ্ধান্তই পাকিস্তান মেনে নেবে না বলে জানিয়েছেন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার গহর আলী খান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মঙ্গলবার ইসলামাবাদে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, গাজা ইস্যু পাকিস্তানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি একটি গুরুতর বিষয়। 

ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে মুসলিম উম্মাহর স্বীকৃত কোনো সমাধান ছাড়া পাকিস্তানের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয় বলেও জানান তিনি।

এছাড়া ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়ার যেকোনো পদক্ষেপের ঘোর বিরোধিতাও করেন তিনি।

পিটিআই চেয়ারম্যান আরও বলেন, তিনি শুনেছেন পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানকে আদিয়ালা জেল থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তর করা হয়েছে। যদি এ খবর সত্য হয়, তবে তিনি এর তীব্র নিন্দা জানান।

তিনি বলেন, কাউকে এভাবে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা যায় না। এছাড়া, তিনি স্পষ্ট করে বলেন, বর্তমানে সরকারের বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনো সংলাপ চলছে না।

