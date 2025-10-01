বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ৯ মে, ২০১৮ তারিখে ফারহাঙ্গিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমেরিকা জেসিপিওএ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর, বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার বক্তব্যে তিনি কিছু কর্মকর্তার কথার জবাবে বলেছিলেন:
যে সমস্ত কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে আমরা তিনটি ইউরোপীয় দেশের সাথে জেসিপিওএ চালিয়ে যাব। তাদের উদ্দেশ্যে বলছি: আমি এই তিনটি দেশকেও বিশ্বাস করি না।
আমি বলছি তাদেরকেও বিশ্বাস করবেন না; যদি চুক্তি স্বাক্ষর করতেই হয়, জামানাত নিন - প্রকৃত গ্যারান্টি ও জামানাত, ব্যবহারিক গ্যারান্টি - অন্যথায় আগামীকাল তারা একই কাজ করবে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করেছে, কিন্তু ভিন্নভাবে।
রাজনৈতিক পদ্ধতি এবং কূটনীতির বিশেষ পদ্ধতি; কখনও কখনও তারা হাসে এবং হাসতে হাসতে, তারা একজন ব্যক্তির বুকে ছুরিটি খোঁচা দেয়; এটি কূটনীতি; সদাচারের সাথে, প্রশংসা এবং প্রশংসার সাথে যা বলে, "হ্যাঁ, আপনি খুব ভালো, আপনি ভদ্রলোক, আমরা জানি আপনারা চুক্তি ভঙ্গ করবেন না।"
