  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্য এশিয়া সংবাদ

জাতিসংঘে চীনা দূত: গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এখন সবচেয়ে জরুরি।

২৭ নভেম্বর ২০২৫ - ১৭:৩২
News ID: 1754906
জাতিসংঘে চীনা দূত: গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এখন সবচেয়ে জরুরি।

গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতি অর্জন করাই এখন বড় অগ্রাধিকার/ জাতিসংঘে চীনের স্থায়ী প্রতিনিধি ফু ছোং।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নিরাপত্তা পরিষদে ফু ছোং বলে, গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপের চুক্তি হলেও স্থিতিশীল শান্তি অনেক দূরে।

ফু ছোং বলেন, যুদ্ধবিরতির মধ্যেও সহিংসতা থামেনি এবং ইসরায়েল চারশবারেরও বেশি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে, যার ফলে তিন শতাধিক বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে।

তিনি বলেন, যুদ্ধবিরতি মানে সব ধরনের হামলা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হওয়া। সব পক্ষকেই আন্তরিকভাবে এটি মেনে চলতে হবে।

চীনা প্রতিনিধি আরও বলে, গাজার মানবিক পরিস্থিতি এখনও নাজুক। সাহায্য প্রবেশে নানা বাধা রয়েছে। ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন মেনে সীমান্তপথ খুলে দেওয়া এবং সাহায্য সংস্থার ওপর বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার আহ্বান জানায় তিনি।

ভবিষ্যতে গাজা সংক্রান্ত যেকোনো ব্যবস্থা ফিলিস্তিনিদের মতামত ও তাদের আত্মশাসনের নীতিকে গুরুত্ব দিয়ে নির্ধারণ করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন ফু ছোং।

চীনা প্রতিনিধি বলে, ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার পুনরুদ্ধারের সংগ্রামকে চীন সবসময় দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে আসছে এবং ফিলিস্তিন প্রশ্নের দ্রুত, ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী সমাধানে চীন কাজ করে যাবে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha