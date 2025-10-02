  1. Home
২ অক্টোবর ২০২৫ - ২০:৫৪
ডেনমার্কের ইমাম আলী (আ.) মসজিদ সকল মুসলিমদের হযরত মাসুমা (সা.আ.)-এর রেহলাতে আয়োজীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

কোপেনহেগেনের ইমাম আলী (আ.) মসজিদ হযরত ফাতিমা মাসুমা (সা.আ.)-এর ওফাত উপলক্ষে একটি স্মারক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অবস্থীত ইমাম আলী (আ.) মসজিদ, ঘোষণা করেছে যে এই শুক্রবার প্রেম ও আনুগত্যের রমণী হযরত ফাতিমা মাসুমাহ (সা.আ.)-এর স্মরণে একটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

ইসলামিক কেন্দ্রের ঘোষণা অনুসারে, শেখ মুহাম্মাদ সালমান জান অধিবেশনের বক্তা হবেন এবং পূর্ববর্তী সপ্তাহগুলির আলোচনা অব্যাহত রেখে তিনি পৃথিবীতে আল্লাহ কর্তৃক মানুষের প্রতিনিধিত্ব এবং দায়িত্ব ও মর্যাদার সাথে কীভাবে জীবনযাপন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

অনুষ্ঠানটি আগামীকাল, শুক্রবার, ১১ অক্টোবর, ২০১৯, স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬:০০ টায় ইমাম আলী মসজিদ (আ.)-এর বহুমুখী হলে অনুষ্ঠিত হবে।

ডেনমার্কের ইমাম আলী (আ.) মসজিদ, দেশের একমাত্র শিয়া-ইসলামি মসজিদ, এর নির্মাণ কাজ ২০০৯ সালে শুরু হয়েছিল এবং ২০১৫ সালে এটি চালু করা হয়েছিল।

