মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় একটি কুরআনিক অ্যাপ চালু করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কেন্দ্রগুলির প্রচেষ্টায়, পবিত্র কুরআন শিক্ষার জন্য "ইলেকট্রনিক কুরআন রিডার" অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছিল।
এই প্রকল্পটি আল-আজহারের সভাপতি শেখ আহমেদ আল-তাইয়ের সহায়তায় এবং আল-আজহারের ডেপুটি মুহাম্মদ আব্দুল রহমান আল-দুওয়াইনির তত্ত্বাবধানে তৈরি করা হয়েছিল এবং এর লক্ষ্য হল কুরআন পরিবেশন এবং এর শিক্ষাকে সহজতর করার জন্য নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা।
নিউজরুম ওয়েবসাইটের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, আল-আজহারের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রামিং বিশেষজ্ঞদের একটি দল অ্যাপ্লিকেশনটি এমনভাবে তৈরি করেছে যাতে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা সঠিকভাবে এবং সহজে কুরআনের সঠিক তেলাওয়াত অনুশীলন করতে পারেন।
আল-আজহারের কুরআন বিষয়ক জেনারেল ডিরেক্টরেট প্রকাশনার আগে অ্যাপ্লিকেশনটির একটি প্রযুক্তিগত পর্যালোচনাও পরিচালনা করে এবং বিষয়বস্তুর নির্ভুলতা, তেলাওয়াতের নির্ভুলতা এবং তাজবীদের নিয়ম মেনে চলা নিশ্চিত করে।
আল-আজহার জোর দিয়ে বলেছে যে এই প্রকল্পটি ধর্মীয় শিক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং ইসলামী মূল্যবোধকে শক্তিশালী করার প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।
