  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন।

৪ অক্টোবর ২০২৫ - ০০:৪৫
News ID: 1734538
যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন।

গাজায় প্রায় দুই বছর ধরে চলা যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রে ইসরায়েলের প্রতি জনসমর্থন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক যৌথ জরিপে এই তথ্য প্রকাশিত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জরিপ অনুযায়ী, ১৯৯৮ সাল থেকে প্রথমবারের মতো ইসরায়েলের তুলনায় ফিলিস্তিনিদের প্রতি বেশি সমর্থন জানিয়েছেন মার্কিন উত্তরদাতারা। এটি সাম্প্রতিক আরও কয়েকটি জরিপের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যেখানে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন কমে যাওয়ার চিত্র দেখা যাচ্ছে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের ইসরায়েল আক্রমণের পরপরই ৪৭ শতাংশ মার্কিনি ইসরায়েলকে সমর্থন করেছিলেন, আর ফিলিস্তিনিদের পক্ষে ছিলেন মাত্র ২০ শতাংশ। তবে সোমবারের জরিপে দেখা যায়, ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ শতাংশে, আর ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন নেমে এসেছে ৩৪ শতাংশে। 

যুদ্ধ বন্ধ এবং ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা দেওয়া নিয়ে প্রশ্নে অনেক মার্কিন নাগরিক নেতিবাচক মত প্রকাশ করেছেন। ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তার বিরোধিতা করেছেন, সমর্থন জানিয়েছেন মাত্র ৩৯ শতাংশ।

প্রায় ৬০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, জিম্মিদের মুক্তি না হলেও কিংবা হামাস পুরোপুরি ধ্বংস না হলেও ইসরায়েলের উচিত যুদ্ধ বন্ধ করা, যাতে বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা কমে। ৬২ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, ইসরায়েল বেসামরিক নাগরিকদের বাঁচাতে যথেষ্ট সতর্কতা নিচ্ছে না।

আরও উদ্বেগজনক হলো, ৪০ শতাংশ বলেছেন, তারা বিশ্বাস করেন, ইসরায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিকদের হত্যা করছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী মার্কিনিদের হার ছিল মাত্র ২২ শতাংশ।

তরুণ ও ডেমোক্র্যাট সমর্থকদের মধ্যে ইসরায়েলের প্রতি বিরূপ মনোভাব সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬১ শতাংশ ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করেছেন। ডেমোক্র্যাট ভোটারদের মধ্যে ৫৪ শতাংশ ফিলিস্তিনপন্থি, আর মাত্র ১৩ শতাংশ ইসরায়েলপন্থি।

অন্যদিকে, রিপাবলিকান ভোটাররা এখনো ইসরায়েলের পক্ষে রয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬৪ শতাংশ ইসরায়েলপন্থি ও ৯ শতাংশ ফিলিস্তিনের পক্ষে। তবে তাদের সমর্থনও কিছুটা কমেছে। যুদ্ধের শুরুতে ডেমোক্র্যাটরা প্রায় সমানভাবে বিভক্ত ছিলেন ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন সমর্থনে।

ডেমোক্র্যাট ভোটারদের মধ্যে ৮১ শতাংশ বলেছেন, জিম্মিদের মুক্তি বা হামাস ধ্বংস না হলেও ইসরায়েলের যুদ্ধ বন্ধ করা উচিত। এর বিপরীতে রিপাবলিকানদের মধ্যে মাত্র ৩০ শতাংশ একই মত দিয়েছেন।

৩০ বছরের নিচে তরুণদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ ইসরায়েলকে অর্থনৈতিক বা সামরিক সহায়তা দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন।এই জরিপে ২২ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৩১৩ জন নিবন্ধিত মার্কিন ভোটারের মতামত নেওয়া হয়। এর ত্রুটির সীমা ৩ দশমিক ২ শতাংশ পয়েন্ট।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha