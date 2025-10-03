  1. Home
পঞ্চাশেরও বেশি আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিদ ইসরায়েলকে স্থগিত করার আহ্বান জানিয়ে একটি আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন।

৪ অক্টোবর ২০২৫ - ০১:০০
ক্রিস্টাল প্যালেসের মিডফিল্ডার চিক ডুচে এবং চেলসির প্রাক্তন খেলোয়াড় হাকিম জিয়াচ সহ ৫০ জনেরও বেশি বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদের একটি জোট, ইসরায়েলি দলকে স্থগিত করার জন্য উয়েফার প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি আবেদনে স্বাক্ষর করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই ক্রীড়াবিদদের স্বাক্ষরিত চিঠির বিষয়বস্তুতে বলা হয়েছে: আজ, খেলাধুলা চুপ করে থাকতে পারে না এবং গাজায় ইসরায়েল কর্তৃক সবচেয়ে জঘন্য উপায়ে ক্রীড়াবিদ, নারী, শিশু এবং বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা ও রক্তপাত প্রত্যক্ষ করতে পারে না।

অনেক খেলোয়াড় গাজার জনগণের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে তাদের স্ট্যান্ড ব্যবহার করে, এবং অনেকে ফিলিস্তিনের পেলে নামে পরিচিত সুলেমান আল-ওবাইদকে শ্রদ্ধা জানায়, যিনি গত আগস্টে রক্তপিপাসু ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থার হাতে শহীদ হয়েছিলেন।

জাতিসংঘের সদস্যদের পক্ষ থেকে গাজার নিপীড়িত জনগণের কাছ থেকে ক্রীড়াবিদদের রক্ষা করার অনুরোধ এবং ইসরায়েলি দলকে স্থগিত করার প্রচেষ্টার পরে এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল এবং গত দুটি ফিফা সভায়ও বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উত্থাপিত হয়েছিল।

