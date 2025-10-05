  1. Home
প্রধান উপদেষ্টা: শহিদুল আলম ও গাজার পাশে আমরা আছি ।

৬ অক্টোবর ২০২৫ - ০১:৩৭
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস: আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলম আজ বাংলাদেশের অদম্য চেতনার উজ্জ্বল প্রতীক।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘২০১৮ সালে হাসিনা সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে ১০৭ দিন কারাভোগের সময় যেমন সাহস, দৃঢ়তা ও অবিচল মানসিকতা দেখিয়েছিলেন শহিদুল আলম, গাজার উদ্দেশে এই মিশনেও তিনি একই মনোবল নিয়ে অংশ নিয়েছেন।

ফিলিস্তিনের গাজা অভিমুখী গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় অংশ নেওয়া বাংলাদেশের আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলমসহ সবার নিরাপত্তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

তিনি বলেন, ‘আমরা শহিদুল আলম ও গাজার পাশে আছি এবং থাকবো।’

ড. ইউনূস বলেন, ‘গতমাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সামনে আমি যেমন ঘোষণা করেছিলাম, সংগ্রামের মাধ্যমে মানবজাতি যে অগ্রগতি গড়ে তুলেছে তা ধ্বংস করা হচ্ছে। গাজার চেয়ে এই মর্মান্তিক ঘটনা আর কোথাও বেশি দৃশ্যমান নয়। ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে শিশুরা। নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে বেসামরিক নাগরিকদের। হাসপাতাল এবং স্কুলসহ পুরো এলাকা মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা হচ্ছে।’

