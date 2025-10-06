জামায়াতের আমির: ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমে আলেমদের ঐক্যের আহ্বান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমে আলেমদের ঐক্যের বিকল্প নেই। ছোটখাটো মতভেদ ভুলে ইসলামী সংগঠনগুলোর মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য গঠন করতে হবে।’
রাজধানীর বসুন্ধরায় জামায়াত আমিরের কার্যালয়ে কুরআন মজলিস বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা বলেন তিনি।
কুরআন মজলিস বাংলাদেশের আমির হাফেজ মাওলানা এমদাদ উল্লাহর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় নেতারা জামায়াত আমিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এদিন সকাল ১১টা থেকে সাড়ে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলা এই বৈঠকে ডা. শফিকুর রহমানের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন এবং তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন কুরআন মজলিসের নেতারা।
বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন সহ-আমির মাওলানা মো. হাফিজুর রহমান মল্লিক, যুগ্ম মহাসচিব মো. শুকুর আলী কাজী ও হাফেজ মাওলানা মো. আবুল কালাম আজাদ সিরাজী, ওলামা সচিব হাফেজ ক্বারী মো. বিল্লাল হোসেন সরকার, প্রেসসচিব আকাশ মাহমুদ ও তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদারাসা শিক্ষার্থী হোসাইন মাহমুদ।
বৈঠক শেষে জামায়াত আমিরের হাতে কুরআন মজলিস বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটি স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়।
