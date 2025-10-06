  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. শিল্প ও ক্রীড়া বিষয়ক সংবাদ

ইতালীয়রা ইসরায়েলের সাথে ফুটবল ম্যাচ বাতিলের দাবি জানিয়েছে।

৭ অক্টোবর ২০২৫ - ০১:২৩
News ID: 1735749
ইতালীয়রা ইসরায়েলের সাথে ফুটবল ম্যাচ বাতিলের দাবি জানিয়েছে।

শুক্রবার বিক্ষোভকারীরা ইতালীয় ফুটবল দলের অনুশীলনে প্রবেশ করে এবং গোল এবং মাঠের কাছাকাছি আসার পর বলে যে তারা চায় গাজায় গণহত্যার কারণে ইসরায়েলি দলের বিরুদ্ধে তাদের দলের ম্যাচ বাতিল করা হোক।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজায় ইসরায়েলি সরকারের গণহত্যার নিন্দা জানাতে ইতালিতে সাধারণ ও জাতীয় ধর্মঘটের পর ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়।

১৪ অক্টোবর ওডিনে ইসরায়েলি দলকে আতিথ্য দেওয়ার কথা রয়েছে ইতালির। তবে, উয়েফা তাদের বেশিরভাগ সদস্যের দাবি অনুসারে ইসরায়েলি দলকে তাদের এজেন্ডায় রেখেছে।

ইতালীয় বিক্ষোভকারীরা কোনও সহিংসতা ছাড়াই ফুটবল মাঠে শান্তিপূর্ণভাবে জড়ো হয়েছিল: "আসুন প্রতিরোধের মাধ্যমে ইহুদিবাদ বন্ধ করি" এবং " কীভাবে ইসরায়েলের সাথে ফুটবল খেলতে পারেন, একটি অপরাধী রাষ্ট্র?" এর মতো স্লোগান দিতে থাকে।

শুক্রবারও, গাজায় মানবিক সাহায্য বহনকারী জাহাজের সদস্যদের আটক এবং বহিষ্কারের প্রতিবাদে বিভিন্ন দেশের মত  ইতালীর অনেক শ্রমিক এবং শিক্ষার্থী সমাবেশ করেছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha