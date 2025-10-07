  1. Home
‘ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আনতে নারী সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে’

৮ অক্টোবর ২০২৫ - ০১:৫৩
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেছেন, ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা করতে দেশের নারী সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মহিলা ইউনিটের আয়োজনে অনুষ্ঠিত ‘কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মাণে নারী সমাজের ভূমিকা’ শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায়।

মুফতি রেজাউল করীম বলেন, ৫ আগস্টের পর দেশে ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ নারী সমাজকে এই মহান কাজে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, নারী সমাজকে অগ্রণী অবস্থানে আনা হলে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

চরমোনাই পীর উল্লেখ করেন, দেশের মানুষ দীর্ঘদিনের অন্যায় ও ফ্যাসিবাদের অবসান ঘটিয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান কুফরি আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কারণে মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কিছু মহল ইসলামী আন্দোলনকে নিয়ে মিথ্যাচার চালাচ্ছে যে তারা ১৫ বছর কোনো কাজ করেনি, যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যদিও ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার বিষয়টি সত্য, তবুও অভিযোগগুলো মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নয়।

সেমিনারে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মহিলা ইউনিট, ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ, এবং সকল থানা ও ওয়ার্ডের সহস্রাধিক নারী নেত্রী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মহিলা ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক উপকমিটির আহ্বায়ক মাওলানা এবিএম জাকারিয়ার, এবং সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব মুফতি মোস্তফা কামাল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র প্রেসিডিয়াম সদস্য মাওলানা সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী, মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুছ আহমদ, সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, যুগ্ম-মহাসচিব প্রকৌশলী আশরাফুল আলম সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

