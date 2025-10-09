শহিদুল আলমের কনশেনস জাহাজের দখল নিল ইসরায়েল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফ্লোটিলা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সামরিক বাহিনীর (ইসরায়েলি) সদস্যরা ‘দ্য কনশেনস’ জাহাজটির দখল নিয়েছেন। এই জাহাজে বাংলাদেশি আলোকচিত্রী ও দৃকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শহিদুল আলমসহ মোট ৯৩ জন সাংবাদিক, চিকিৎসক ও অধিকারকর্মী আছেন। এর আগে গাজা অভিমুখী আরও তিনটি ছোট নৌযানকেও ইসরায়েলি বাহিনী আটক করেছিল।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করা এক ভিডিও বার্তায় আলোকচিত্রী শহিদুল আলম দাবি করেন, তাঁদের বহনকারী জাহাজটি মাঝসমুদ্রে আটকে দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী এবং তিনি অপহরণের শিকার হয়েছেন।
শহিদুল আলম ‘কনশেনস’ নামের যে জাহাজে রয়েছেন, তা এফএফসি ও থাউজেন্ড ম্যাডলিনস টু গাজা (টিএমটিজি) নৌবহরের একটি অংশ। আন্তর্জাতিক সাংবাদিক ও চিকিৎসাকর্মীবাহী এই জাহাজ ইসরায়েলের অবৈধ অবরোধ ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গাজা অভিমুখে রওনা হয়েছিল।
শহিদুল আলম গতকাল মঙ্গলবার ফেসবুক পোস্টে জানিয়েছিলেন যে, আজ ভোরে তাঁরা সেই ‘রেড জোন’ বা বিপজ্জনক অঞ্চলে পৌঁছে যেতে পারেন, যেখানে ইসরায়েলি সেনারা এর আগে সুমুদ ফ্লোটিলা নৌবহরকে আটক করেছিল।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (X) দেওয়া পোস্টে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও ফ্রিডম ফ্লোটিলার নৌবহরে অভিযান চালানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
মন্ত্রণালয় দাবি করে: "বৈধ নৌ অবরোধ ভাঙা ও যুদ্ধাঞ্চলে ঢোকার আরেকটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা কোনো ফল ছাড়াই শেষ হয়েছে।"
ইসরায়েলি মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, নৌযানগুলো ও যাত্রীদের একটি ইসরায়েলি বন্দরে স্থানান্তর করা হয়েছে। তারা দাবি করেছে, "সব যাত্রী নিরাপদ ও সুস্থ আছেন" এবং আশা করা হচ্ছে, যাত্রীদের দ্রুত নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে।
