তেল আবিবকে ৩২ বিলিয়ন সামরিক সহায়তা করেছে আমেরিকা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অনুসারে, ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে কমপক্ষে ২১.৭ বিলিয়ন ডলার সামরিক সহায়তা দিয়েছে যার মধ্যে ১৭.৯ বিলিয়ন ডলার প্রথম বছরে এবং ৩.৮ বিলিয়ন ডলার দ্বিতীয় বছরে। এছাড়াও, মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তা অভিযানে আরও প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছে।
ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াটসন স্কুলের "যুদ্ধের খরচ" প্রকল্প দ্বারা প্রকাশিত প্রতিবেদনে জোর দেওয়া হয়েছে যে এই ব্যাপক সহায়তা ছাড়া ইসরায়েল গাজায় তার সামরিক অভিযান চালিয়ে যেতে সক্ষম হত না।
নথিপত্র দেখায় যে শুধুমাত্র যুদ্ধের প্রথম ১০ দিনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্রের পাঁচটি বড় চালান ইসরায়েলে পৌঁছেছে।
ইরানি স্টুডেন্টস নিউজ এজেন্সি ইরনার উদ্ধৃতি দিয়ে পার্সটুডে জানিয়েছে, বাইডেন প্রশাসন কংগ্রেসের তদারকি এড়িয়ে দুবার অস্ত্র বিক্রির জন্য বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ১০৬.৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ১৪,০০০ ট্যাঙ্ক শেল এবং ১৪৭.৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের অন্যান্য অস্ত্র বিক্রি।
হোয়াইট হাউস এবং পেন্টাগন এই বিষয়ে স্পষ্টীকরণের অনুরোধের জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। গবেষকরা সতর্ক করেছেন যে ভবিষ্যতে ইসরায়েলকে বিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত সহায়তা দেওয়া হবে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ইহুদিবাদী সরকার ৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে গাজা উপত্যকার বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে একটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ শুরু করে যা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ এবং মারাত্মক দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি হাজার হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা ও আহত করেছে, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অমান্য করে এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব এবং গণহত্যা প্রতিরোধ এবং গাজা উপত্যকার বিপর্যয়কর মানবিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের আদেশ উপেক্ষা করে তেল আবিব গাজার বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে গণহত্যামূলক অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে।
