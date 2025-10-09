আর্জেন্টিনায় ফিলিস্তিনের সমর্থনে সমাবেশ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে সংহতি সম্পর্কিত আর্জেন্টিনা কমিটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে একটি রেডিও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে (এসমেরালদা ১২১২)।
"আমাদের নামে নয়" স্লোগানে, এই অনুষ্ঠানটি নেতানিয়াহুর সাথে কর্মকর্তাদের বৈঠকের প্রতিবাদ করে এবং ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং বিশ্বব্যাপী নৌবহর "সামুদ"-কে সমর্থন করার আহ্বান জানায়।
এই সমাবেশগুলির পাশাপাশি, গাজার ফিলিস্তিনি পরিবারগুলিকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহারিক ব্যবস্থাও অব্যাহত রয়েছে।
বুয়েনস আইরেসের বাসিন্দা আবদুল্লাহ আল-তাইবির পরিবারের জন্য সহায়তা সহ, যার পরিবারকে ইসরায়েলি আক্রমণ বৃদ্ধির কারণে দক্ষিণ গাজা উপত্যকায় স্থানান্তরিত করতে হবে। এছাড়াও "গাজার সাথে সংহতি বুনন", "প্যালেস্টাইনের জন্য টেবিল" এবং "গাজার জন্য হাজার রাজহাঁস" এর মতো সম্মিলিত প্রচারণা সক্রিয় রয়েছে এবং ফিলিস্তিনি পরিবারগুলির জন্য সরাসরি সহায়তার লিঙ্ক প্রদান করে।
Your Comment