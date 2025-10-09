  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আমেরিকার সংবাদ

ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থনে এবং গাজার অপরাধের নিন্দায় কিউবায় দেশব্যাপী সমাবেশ।

৯ অক্টোবর ২০২৫ - ২১:১৮
News ID: 1736912
ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থনে এবং গাজার অপরাধের নিন্দায় কিউবায় দেশব্যাপী সমাবেশ।

হাজার হাজার কিউবান দেশজুড়ে জনসভা করেছে, ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করে এবং গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি সরকারের অপরাধ অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নিপীড়িত জাতির সাথে সংহতির দীর্ঘ ঐতিহ্য অব্যাহত রেখে, ফিলিস্তিনের সমর্থনে বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

শহরের প্রধান চত্বরে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশগুলিতে বিপুল সংখ্যক কিউবান নাগরিক উপস্থিত ছিলেন, যা ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি দেশটির সমর্থনের দৃঢ় সংকল্পের প্রতীক।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা গাজায় ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর গণহত্যা এবং আক্রমণের অবিলম্বে বন্ধের জন্য স্লোগান দেন।

রাজধানী হাভানায়, "হোসে মার্টি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্ল্যাটফর্ম"-এ কর্মকর্তা এবং জনগণের উপস্থিতিতে একটি কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং কিউবার টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

এই দেশব্যাপী আন্দোলন আবারও মানবিক ও ন্যায়বিচার-কামনা আদর্শের প্রতি কিউবার জনগণের আনুগত্য প্রদর্শন করে। গাজার নিরস্ত্র জনগণের পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, বিশেষ করে হাজার হাজার নারী ও শিশুর শহীদ হওয়ার নিন্দা জানিয়ে অংশগ্রহণকারীরা আন্তর্জাতিক প্রস্তাব বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা এবং ফিলিস্তিনি জনগণের নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অবিসংবাদিত অধিকারের উপর জোর দেন।

এই সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ করতে এবং মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য অবিলম্বে বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha