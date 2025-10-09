ফিলিস্তিনের নির্যাতিত জনগণের সাথে নাইজেরিয়ার জনগণের সংহতি ঘোষণা করা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই সমাবেশে নাইজেরিয়ার জনগণ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে তারা কোনওভাবেই ইসরায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয় না এবং এই কুখ্যাত শাসনব্যবস্থার অমানবিক অপরাধের নিন্দা করে।
ইসরায়েলি শাসনব্যবস্থা শয়তানী চিন্তাভাবনার ফসল, এবং এর প্রধান অভিনেতারা শয়তান ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে আদেশ গ্রহণ করে না এবং এর ভিত্তি নিপীড়ন, অবিচার এবং বঞ্চিতদের রক্তের উপর নির্মিত।
নাইজেরিয়ার ইসলামিক মুভমেন্টের নেতা শেখ ইব্রাহিম ইয়াকুব জাকজাকির সমর্থকরা সমাবেশে বলেন যে আমরা আমাদের ফিলিস্তিনি বোন ও ভাইদের সাথে আছি এবং বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষকে গাজার নির্যাতিতদের সমর্থন করার আহ্বান জানাচ্ছি।
