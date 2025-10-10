  1. Home
লা লিগায় স্প্যানিশ দল বিলবাও এবং ম্যালোর্কার সমর্থকদের সংহতির প্রকাশ।

১০ অক্টোবর ২০২৫ - ১৩:৩৮
খেলা শুরুর আগে স্ট্যান্ডে বসে লা লিগার বিলবাও এবং ম্যালোর্কা দলের সমর্থকরা গাজার নির্যাতিত জনগণের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছিলেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পূর্বনির্ধারিত সময়সূচী অনুসারে, ম্যালোর্কা খেলার আগে, স্পেনের বাস্ক কান্ট্রিতে বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনি শরণার্থীকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং তারা মাঠে এসেছিলেন।

দর্শকরা ফিলিস্তিনের প্রতীক সম্বলিত তাদের পতাকা উত্তোলন করে গাজা ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য স্লোগান দেন।

বাস্ক অ্যাথলেটিক্স ক্লাবও গাজার জনগণের সাথে সংহতি প্রকাশ করে এবং গাজায় ইসরায়েলি অপরাধ ও গণহত্যাকে অমানবিক বলে অভিহিত করে প্রকাশ্য বিবৃতি দেয়, প্রতিরোধকে বাস্ক জনগণ সহ সকল দেশের বীরত্বপূর্ণ জনগণের ইতিহাসের এক অবিরাম অংশ হিসাবে বর্ণনা করে।

এতে বলা হয়েছে: "আমরা আজ থেকে এবং চিরকাল ফিলিস্তিনের সাথে আছি।" বাস্ক কান্ট্রি স্পেনের একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল যা আলাদাভাবে শাসিত হয়।

বিলবাও সহ অন্যান্য ক্রীড়া দলের ভক্তরাও তাদের দলের পক্ষে এবং খেলার আগে উল্লাস করার সময় ফিলিস্তিন এবং গাজার জনগণের সাথে তাদের সংহতি ঘোষণা করেছিলেন। বিলবাও ভক্তদের জন্য এই ধরণের সমর্থন নতুন নয়, এবং তারা বারবার গাজা এবং এর নির্যাতিত জনগণের ইস্যুতে তাদের সমর্থন ঘোষণা করেছিল।

এছাড়াও, সোসিয়েদাদের বিরুদ্ধে খেলায়, দর্শকরা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার প্রতীক ধরে রেখেছিলেন।

