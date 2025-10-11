  1. Home
‘সবচেয়ে শক্তিশালী’ ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শন করলো উত্তর কোরিয়া

১১ অক্টোবর ২০২৫ - ১৪:৫৩
সামরিক মহড়ায় ‘সবচেয়ে শক্তিশালী’ ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শন করলো উত্তর কোরিয়া।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): উত্তর কোরিয়া তাদের সর্বাধুনিক এবং তাদের ভাষায় ‘সবচেয়ে শক্তিশালী’ আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) হোয়াসং-২০ প্রকাশ করেছে।

পিয়ংইয়ংয়ে ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টির ৮০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সামরিক কুচকাওয়াজে দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের উপস্থিতিতে ক্ষেপণাস্ত্রটি প্রদর্শন করা হয়।

পরমাণু অস্ত্রবাহী শক্তিশালী আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উন্মোচন উত্তর কোরিয়ার

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) প্যারেডে উত্তর কোরিয়ার দীর্ঘ পাল্লার কৌশলগত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন লঞ্চ যানসহ বেশকিছু অত্যাধুনিক অস্ত্র প্রদর্শন করা হলেও সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় হোয়াসং-২০ আইসিবিএম।

কেসিএনএ দাবি করে, এটি দেশটির সেনাবাহিনীর ‘সবচেয়ে শক্তিশালী পারমাণবিক কৌশলগত অস্ত্র ব্যবস্থা’। ১১-অক্ষ বিশিষ্ট বিশাল এক লঞ্চার ট্রাকে স্থাপন করা হোয়াসং-২০ এই প্রথম জনসমক্ষে আনা হয়। 

কয়েক সপ্তাহ আগে উত্তর কোরিয়া কার্বন ফাইবার দিয়ে তৈরি নতুন সলিড-ফুয়েল রকেট ইঞ্জিন পরীক্ষার ঘোষণা দিয়েছিল। নতুন প্রজন্মের আইসিবিএমে ব্যবহারের জন্যই ইঞ্জিনটি তৈরি করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। কেসিএনএ জানায়, এই ইঞ্জিন ১৯৭১ কিলোনিউটন শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম, যা পূর্বের সব উত্তর কোরীয় রকেট ইঞ্জিনের চেয়ে শক্তিশালী।

