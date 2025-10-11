পপ লিও: গাজার সাংবাদিকরা সত্য প্রচারের ক্ষেত্রে সামনের সারিতে রয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পপ লিও তার ভাষণে সঠিক সংবাদ প্রকাশ এবং প্রতিফলনের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিল, বিশেষ করে এমন একটি পরিস্থিতিতে যেখানে অনেকেই জনপ্রিয়তাকে নির্ভুলতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, এবং বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমগুলিকে সঠিক সংবাদ, বিশেষ করে যুদ্ধের সংবাদ প্রকাশের বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করার আহ্বান জানায়।
তিনি স্পষ্টভাবে তার পূর্ববর্তী অনুরোধটি পুনর্ব্যক্ত করে বলে: জিম্মি এবং নির্যাতনের শিকার সাংবাদিকদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুক্তি দেওয়া উচিত।
তিনি আরও বলেন: এটি এমন একটি সত্য যা গ্রহণ করা উচিত অতপর তিনি গাজা সাংবাদিকের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।
পপ সাম্প্রতিক পরিস্থিতিকে যেখানে সাংবাদিকদের চাপ এবং কষ্টের মাধ্যমে সংবাদ পরিচালনা করতে বাধ্য করা হয় তা মিথ্যা বলে বর্ণনা করে বলেন, সাংবাদিকতা এমন একটি পেশা যেখানে সাহস, নীতি এবং যোগ্যতা সর্বদা বিবেচনায় নেওয়া উচিত।
