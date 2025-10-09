ভারতের হায়দ্রাবাদে শহীদ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর স্মরণসভা; প্রতিরোধের সংগ্রাম এবং আদর্শের উদযাপন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জাফরি হায়দ্রাবাদ ডেকান অর্গানাইজেশন" এর উদ্যোগে কুদস ও প্রতিরোধের শহীদ সাইয়্যিদ হাসান নাসরুল্লাহ (রহ.)-এর প্রথম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে ভারতে এক বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট পণ্ডিত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং চিন্তাবিদদের একটি দল উপস্থিত ছিলেন এবং প্রতিরোধের পথের এই শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর ত্যাগ, সংগ্রাম এবং বিপ্লবী সেবা উদযাপন করা হয়েছিল।
শহীদ সাইয়্যিদ হাসান নাসরুল্লাহ (রহ.)-এর উচ্চ মর্যাদা উদযাপনে এক বক্তৃতায়, দক্ষিণ ভারতের শিয়া উলেমা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হোজ্জাতুল ইসলাম সাইয়্যিদ তাকি রেজা আবেদী তাঁর সাহস, অধ্যবসায়, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলামী ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি গভীর অঙ্গীকারের প্রশংসা করেন।
তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই মহান শহীদের পথ ও চরিত্র নির্দেশনার আলোকবর্তিকা এবং ইসলামী জাতির জন্য মর্যাদা, জাগরণ এবং ঐক্যের একটি মডেল।
তিনি আরও বলেন: প্রতিরোধ ফ্রন্টের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শহীদ নাসরাল্লাহ ফিলিস্তিনের স্বার্থ রক্ষা, ইসলামী জাতির সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা এবং ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁর পবিত্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং প্রতিরোধের নীতিমালা প্রচার এবং ইসলামী জাতির স্বাধীনতা ও পরিচয় সংরক্ষণে অতুলনীয় সেবা প্রদান করেছিলেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত আলেমরা শহীদ নাসরাল্লাহর ঈমান, অন্তর্দৃষ্টি এবং বিপ্লবী চেতনা অনুসরণ করার জন্য তরুণদের প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দিয়েছিলেন এবং এই শহীদের আদর্শের প্রতি আনুগত্য এবং প্রতিরোধের পথ অব্যাহত রাখা ইসলামী জাতির জন্য একটি ঐশ্বরিক ও ঐতিহাসিক কর্তব্য বলে উল্লেখ করেছিলেন।
নৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলি প্রকাশ করে এবং শহীদ সাইয়্যেদ হাসান নাসরাল্লাহর সংগ্রাম উদযাপন করে, অনুষ্ঠানটি সকল অংশগ্রহণকারীদের জন্য অধ্যবসায়, ত্যাগ এবং ইসলামী ঐক্যের একটি জীবন্ত উদাহরণ উপস্থাপন করে।
