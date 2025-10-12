বাংলাদেশে সর্বোচ্চ নেতার প্রতিনিধি: আহলে বাইত (আ.)-এর শিক্ষা প্রচার এবং ইসলামী ঐক্য জোরদার করা আজ আলেমদের অগ্রাধিকার।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বাংলাদেশে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী (হা.ফা.)-এর প্রতিনিধি হুজ্জাতুল ইসলাম ও মুসলিমিন সাইয়্যেদ মেহদী আলিযাদেহ মুসাভি সম্প্রতি বাংলাদেশের একদল আলেমের সাথে এক বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠকে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেছেন।
বৈঠকের মূল বিষয় ছিল আহলে বাইত (আ.)-এর শিক্ষা প্রচার, শিক্ষা ও মিশনারি কার্যক্রম জোরদার এবং ইসলামী উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধির উপায়গুলি পরীক্ষা করা।
এই সভায় বাংলাদেশের আহলে বাইত (আ.)-এর আলেম, ধর্মীয়, শিক্ষামূলক এবং সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন।
তাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে, সর্বোচ্চ নেতার প্রতিনিধি ধর্মীয় কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ, আহলে বাইত (আ.)-এর সঠিক শিক্ষা উপস্থাপন এবং মুসলিম ঐক্য সুসংহত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং এটিকে আজকের ইসলামী সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করেন।
এই সভাকে সমাজে আলেমদের দায়িত্ব জোরদার, জনগণের সেবার সংস্কৃতি প্রচার এবং বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামী নেতৃত্বকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়।
এটি প্রমাণ করে যে ধর্মীয় আলেমদের ভূমিকা কেবল শিক্ষার বাইরেও বিস্তৃত, যার মধ্যে রয়েছে সামাজিক নির্দেশনা, ইসলামী সংহতি জোরদার করা এবং ন্যায়বিচার ও নৈতিকতা ছড়িয়ে দেওয়া।
