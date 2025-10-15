  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

ফিলিস্তিনের ১১৫ জন চিকিৎসাকর্মী এখনো ইসরায়েলের হাতে বন্দী।

১৬ অক্টোবর ২০২৫ - ০০:৩২
News ID: 1739054
ফিলিস্তিনের ১১৫ জন চিকিৎসাকর্মী এখনো ইসরায়েলের হাতে বন্দী।

ইসরায়েলের গণহত্যার যুদ্ধের সময় গাজা উপত্যকায় আটক প্রায় ১১৫ জন ফিলিস্তিনি চিকিৎসাকর্মীকে এখনো বন্দী করে রাখা হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মানবাধিকার সংস্থা হেলথকেয়ার ওয়ার্কার্স ওয়াচের বরাত দিয়ে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে: ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে গ্রেপ্তার হওয়া গাজার কামাল আদওয়ান হাসপাতালের পরিচালক হুসাম আবু সাফিয়াকে সাম্প্রতিক মুক্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

এর আগে, মার্কিন-সমর্থিত গাজা শান্তি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ ২৫০ জন ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার কথা জানিয়েছিল। ২০ জন ইসরায়েলি বন্দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে এই মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।

সেই সঙ্গে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর আটক করা ১ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি নিরপরাধ জনতাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

মানবাধিকার কর্মীরা জানিয়েছেন, মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে ৫৫ জন চিকিৎসাকর্মী রয়েছেন। তবে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের আটক করা গাজার ১১৫ জন চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য হাসপাতালের কর্মী এখনো কারারুদ্ধ।

এদিকে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক এনজিও চিকিৎসাকর্মীর আটকের নিন্দা জানিয়েছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha