বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ইসরায়েলের অংশগ্রহণে ইতালিতে বিক্ষোভ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ইসরায়েলের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে ইতালির উদিন শহরে একটি বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টেবার) বিক্ষোভটি ইসরায়েল ও ইতালির মধ্যকার বাছাইপর্বের ম্যাচের আগে সংগঠিত হয়। ইতালিরে কাছে এই ম্যাচে ইসরায়েল হেরে যায়।
এই বিক্ষোভে প্রায় ৫ হাজার মানুষ অংশ নেন। তারা ‘ফিলিস্তিনের মুক্তি চাই’ এবং ‘ইসরায়েলকে লাল কার্ড দেখাও’ স্লোগান দেন।
এ সময় বিক্ষোভকারীরা হাতে লাল কার্ড বহন করেন, যেটি ফুটবল ম্যাচে নিয়মভঙ্গকারীদের বহিষ্কারের জন্য রেফারিরা ব্যবহার করেন।
