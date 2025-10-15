  1. Home
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ইসরায়েলের অংশগ্রহণে ইতালিতে বিক্ষোভ।

১৬ অক্টোবর ২০২৫ - ০১:১৪
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ইসরায়েলের অংশগ্রহণে ইতালিতে বিক্ষোভ।

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ইসরায়েলের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রায় ৫ হাজার মানুষ বিক্ষোভ করেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ইসরায়েলের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে ইতালির উদিন শহরে একটি বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টেবার) বিক্ষোভটি ইসরায়েল ও ইতালির মধ্যকার বাছাইপর্বের ম্যাচের আগে সংগঠিত হয়। ইতালিরে কাছে এই ম্যাচে ইসরায়েল হেরে যায়।

এই বিক্ষোভে প্রায় ৫ হাজার মানুষ অংশ নেন। তারা ‘ফিলিস্তিনের মুক্তি চাই’ এবং ‘ইসরায়েলকে লাল কার্ড দেখাও’ স্লোগান দেন।

এ সময় বিক্ষোভকারীরা হাতে লাল কার্ড বহন করেন, যেটি ফুটবল ম্যাচে নিয়মভঙ্গকারীদের বহিষ্কারের জন্য রেফারিরা ব্যবহার করেন।

