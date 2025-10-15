ফিলিস্তিনের পাশে ল্যাতিন আমেরিকা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত জয়নব (সা.)-এর আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউটের সহায়তায় ইরানে স্প্যানিশ এবং সরাসরি ল্যাটিন আমেরিকান দর্শকদের জন্য ভার্চুয়াল সভা "হোমেনাজে আ লা রেজিস্টেন্সিয়া প্যালেস্টিনা" (ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি) অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বিভিন্ন ল্যাতিন আমেরিকার দেশ থেকে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিতে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি একটি অসাধারণ সংবর্ধনার সম্মুখীন হয়।
এই সভায়, বলিভিয়ার একজন মিডিয়া কর্মী মিসেস স্ডেনকা ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের মাত্রা সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেন।
একটি জ্ঞানগর্ভ এবং নথিভুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে, তিনি ইহুদিবাদী শাসনের দখলদারিত্ব এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মূল বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেন এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রদান করে, ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিরোধের পথের একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আঁকেন। এই সভায় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের মুসলিম ও খ্রিস্টানদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ফিলিস্তিনি ইস্যুর বৈশ্বিক গুরুত্বকে তুলে ধরে।
কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট ইসরায়েলে অস্ত্র পাঠানোর সমালোচনা করেছেন
একটি জোরালো বিবৃতিতে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রো গাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থার কাছে অস্ত্র পাঠানোকে "অপরাধে জড়িত" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে গণহত্যাকারী শাসনব্যবস্থার কাছে অস্ত্র সরবরাহ উৎসাহিত করার যোগ্য নয়। পেট্রো বলেন, এই অস্ত্রগুলো গাজায় ২০০,০০০ বেসামরিক লোককে আহত করেছে এবং প্রায় ৭০,০০০ মানুষকে শহীদ করেছে।
ফিলিস্তিনি ডাক্তারের জন্য কলম্বিয়ার সর্বোচ্চ সম্মাননা
কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন যে তার দেশের সর্বোচ্চ সরকারি সম্মাননা, বয়কা অর্ডার "হুসাম আবু সাফিয়া" কে প্রদান করা হবে, যিনি একজন ফিলিস্তিনি ডাক্তার এবং উত্তর গাজা উপত্যকার কামাল আদওয়ান হাসপাতালের পরিচালক। "এটাই একমাত্র জিনিস যা আমি তাকে দিতে পারি," পেট্রো বলেন। আবু সাফিয়া ডিসেম্বর থেকে সাদি টিমান আটক কেন্দ্রে কোনও অভিযোগ ছাড়াই আটক রয়েছেন এবং কারারক্ষীদের নির্যাতনের কারণে তার পরিবারের মতে তার অবস্থা গুরুতর।
সঙ্কটে ইকুয়েডর; বিক্ষোভ সহিংসভাবে দমন
ইকুয়েডর সরকার কর্তৃক ডিজেল ভর্তুকি বাতিলের পর দেশব্যাপী বিক্ষোভের বিরুদ্ধে পুলিশি কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কনফেডারেশন অফ ইনডিজেনাস ন্যাশনালিটিজ অফ ইকুয়েডর (CONAI) অনুসারে, ৫০ জনেরও বেশি বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন এবং প্রায় ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছে যে পুলিশ এবং সামরিক বাহিনী আশেপাশের এলাকায় আক্রমণ চালিয়েছে এবং , নারী, শিশু এবং বয়স্কদের লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাস এবং স্টান গ্রেনেড ছুঁড়েছে।
জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে ভেনেজুয়েলা
ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতির নিন্দা জানিয়ে জাতিসংঘে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছে ভেনেজুয়েলা। আন্তর্জাতিক জলসীমায় "বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের" আমেরিকাকে দায়ী করেছে কারাকাস। জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ অফিসে (UNODC) দায়ের করা অভিযোগে মার্কিন সামরিক উপস্থিতিকে আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য হুমকি বলে অভিহিত করা হয়েছে। ভেনেজুয়েলার প্রতিনিধিদল সতর্ক করে দিয়েছে যে এই হস্তক্ষেপ সেই দেশগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমতুল্য যাদের মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ওয়াশিংটন অংশীদার বলে মনে করে না।
