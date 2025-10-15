বিশ্বের সবচেয়ে হাস্যকর শান্তি চুক্তি বৈঠক ছিল শারমুশ-শেখ শহরে সংগঠিত শীর্ষ সম্মেলন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শেখ শীর্ষ সম্মেলনে আঞ্চলিক দেশগুলোর প্রধানদের সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক অপমানজনক আচরণ, ফিলিস্তিন ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস এবং গাজার জনগণের দ্বারা ট্রাম্প এবং বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ওপর আরোপিত যুদ্ধবিরতির প্রতিক্রিয়ায় শীর্ষ সম্মেলনটিকে ঐতিহাসিক শিক্ষার একটি মঞ্চে পরিণত করেছে।
এক্স সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীরা শারমুশ-শেখ শীর্ষ সম্মেলনকে প্রতারণার একটি মঞ্চ বলে মনে করেছেন যেখানে ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার স্পষ্টভাবে ভুলে যাওয়া হয়েছিল।
এ প্রসঙ্গে, "তাওয়ানা রাফিয়ি" নামের একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন: "শারমুশ-শেখের হট্টগোল ছিল জনমতকে বোঝানোর একটি প্রচেষ্টা। নেসেটে অপমান এবং ক্ষমতা সন্ধানের প্রদর্শনী থেকে শুরু হয়ে শার্মুশ-শেখ পর্যন্ত পৌঁছে। ফিলিস্তিনি জনগণের অবিসংবাদিত অধিকার আবারও উপেক্ষা করা হয়েছে।"
শ্রীজিত দত্ত নামের আরেকজন এক্স ব্যবহারকারী লিখেছেন: "শারমুশ-শেখ নাটক দেখার পর, অবশ্যই একটি বিষণ্ণ হাসি নিয়ে বসে থাকতে হবে এবং অংশগ্রহণকারীদের স্মারক ছবি দেখতে হবে যারা এত সহজেই ফিলিস্তিনিদের বৈধ অধিকার পদদলিত করেছিল,"
অপর এক এক্স ব্যবহারকারী হামিদ তারেক "গাজায় গণহত্যা "বন্ধ" করার জন্য শার্মুশ-শেখে জড়ো হওয়া স্বঘোষিত শান্তির সমর্থকরা যুদ্ধকে ভয় পান না, বরং এমন একটি জাতির স্বাধীনতাকে ভয় পান যাদের একমাত্র অস্ত্র প্রতিরোধ।
এক্স ব্যবহারকারী মোহাম্মদ রেজা নাজাফি লিখেছেন: "ট্রাম্প এবং শিশু হত্যাকারী নেতানিয়াহু, শারমুশ-শেখে তাদের অনুসারীদের সাথে এমন কিছুর সন্ধানে ছিলেন যা তারা দুই বছরের যুদ্ধের পরও গাজা প্রতিরোধ থেকে পান নি।"
"মাহদি" আরও জোর দিয়ে বলেন: "শারমুশ -শেখ শীর্ষ সম্মেলনে, খুনি ট্রাম্প তার সমস্ত সমর্থকদের যতটা সম্ভব অপমান ও উপহাস করেছেন, যাতে সবাই জানতে পারে যে তারা একটি ঘৃণ্য হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রতিরোধকে তারা নিরস্ত্র করতে পারে নি, তা সম্ভবও নয় এবং ফিলিস্তিনি জনগণকেও অপমান করতে পারবে না।"
"মোস্তফা বাবাজানি" শারমুশ-শেখ শীর্ষ সম্মেলনকে একটি পশু দুর্গের সাথে তুলনা করে লিখেছেন: "এই দুর্গে, গাজার শিশু হত্যাকারীদের হাত থেকে রক্ত ঝরছে।"
"হোসেইন মারুফ" আরও বিশ্বাস করেন: "বিশ্ব গত শতাব্দীর সবচেয়ে জঘন্য এবং হাস্যকর রাজনৈতিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। ইসরাইলি নেসেট এবং মিশরের শারমুশ-শেখের অনুষ্ঠানগুলো ছিল শীর্ষ পর্যায়ের রাজনৈতিক অবমাননা। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিবেশিত একটি বিশুদ্ধ স্ট্যান্ড-আপ কমেডি। আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে ফিলিস্তিনে জনগণ কতটা দুর্দান্তভাবে প্রতিরোধ করেছে।"
"গোহারি" আরও বলেন: "বিশ্বের সবচেয়ে হাস্যকর শান্তি চুক্তি সভাটি শারমুশ-শেখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। "এমন একটি সভা যেখানে ট্রাম্প একজন বড় জোকারের মতো এসে রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে করমর্দন করে চলে গেছেন। নোবেল শান্তি পুরষ্কার পেতে ব্যর্থ হওয়ার পর এই ধাঁধাটি খেলা তার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।
Your Comment