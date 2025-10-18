  1. Home
১৮ অক্টোবর ২০২৫ - ২৩:০৮
গাজায় যুদ্ধবিরতির মধ্যেও ইসরায়েলি হামলা।

গাজার শাসক দল হামাসের সঙ্গে চলমান যুদ্ধবিরতির মধ্যেও ইসরায়েলি বাহিনীর একাধিক হামলায় কমপক্ষে তিন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস জানিয়েছে, গাজা উপত্যকার কেন্দ্রে সন্ধ্যার কিছু আগে পূর্ব বুরেইজ শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর গুলিতে একজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন

এর আগে, সকালে গাজার দক্ষিণে খান ইউনিসের পূর্ব এলাকায় ড্রোন হামলা চালিয়ে ইসরায়েলি বাহিনী একজনকে হত্যা এবং দুইজনকে গুরুতর আহত করে।

হামাস নিয়ন্ত্রিত নাসের মেডিকেল কর্তৃপক্ষ জানায়, আহত দুজনকে ভর্তি করার পর একজন মারা যান বলে।

চিকিৎসাসূত্র জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের পূর্বে বানি সুহাইলা শহরে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় কমপক্ষে একজন নিহত এবং দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

এ ছাড়া অধিকৃত পশ্চিম তীরের জেরুজালেমের উত্তরে ইসরায়েলি গুলিতে আহত একজন আগে মারা গেছেন। যাকে আগেরদিন গুলি করে ইসরায়েলি বাহিনী।

