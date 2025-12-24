সিডনির ঘটনাকে মুসলিম এবং ফিলিস্তিনের সমর্থকদের দমন করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করবেন না!

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ভয়াবহ গুলিবর্ষণের ঘটনার পর অস্ট্রেলিয়ান শিয়া কাউন্সিল একটি বিবৃতি জারি করেছে, যেখানে কিছু গোষ্ঠীর দ্বারা এই ঘটনাকে ফিলিস্তিনি-পন্থী শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের সাথে যুক্ত করার এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে।
বন্ডি সমুদ্র সৈকতে মর্মান্তিক সন্ত্রাসী হামলার এক সপ্তাহ পর, আমরা নিহত এবং আহতদের স্মরণ করি এবং তাদের পরিবার এবং প্রিয়জনদের প্রতি আমাদের গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করি।
এই ঘটনার পর থেকে, কোনও প্রমাণ ছাড়াই, এই হামলাকে শান্তিপূর্ণ ফিলিস্তিনি-পন্থী বিক্ষোভের সাথে যুক্ত করার প্রচেষ্টা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। এই ধরনের দাবি দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং ক্ষতিকারক।
সিডনির লিভারপুলে সাতজন মুসলিম পুরুষের সহিংস এবং বহুল প্রচারিত গ্রেপ্তারের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, যদিও কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছে যে এই ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোনও হুমকির প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
এই ধরনের কর্মকাণ্ড জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করতে পারে, সামাজিক ভয়কে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং ক্ষতিকারক স্টেরিওটাইপগুলিকে শক্তিশালী করতে পারে, বিশেষ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। গত সপ্তাহেই আমরা মুসলিম-বিরোধী ঘৃণামূলক বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখতে পেয়েছি।
পরিশেষে, অস্ট্রেলিয়ান শিয়া কাউন্সিল উল্লেখ করে: আমরা নেতাদের প্রতি সংযম, দায়িত্বশীলতা এবং সকল অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকের ঐক্য, ন্যায়বিচার এবং নাগরিক স্বাধীনতা সুরক্ষার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানাই।
