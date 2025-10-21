  1. Home
হামাস যুদ্ধবিরতি পুরোপুরি বাস্তবায়নের জন্য ইসরায়েলের উপর আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছে।

২১ অক্টোবর ২০২৫ - ১৯:৪৩
News ID: 1741352
হামাস এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে যে ইসরায়েলি সরকার পদ্ধতিগতভাবে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করছে এবং চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য মধ্যস্থতাকারী পক্ষ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উপর চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হামাস আন্দোলন এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে যে ইসরায়েলি সরকার পদ্ধতিগতভাবে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করছে এবং চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য মধ্যস্থতাকারী পক্ষ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উপর চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছে।

হামাস জোর দিয়ে বলেছে যে তারা যুদ্ধবিরতি চুক্তির সমস্ত ধারা মেনে চলে, বিশেষ করে প্রথম পর্যায়ে, যেখানে তারা একসাথে সমস্ত জীবিত ইসরায়েলি বন্দীকে হস্তান্তর করেছে।

হামাস আরও ঘোষণা করেছে যে তারা প্রতিদিন ইসরায়েলি বন্দীদের মৃতদেহ হস্তান্তরের চেষ্টা করছে, কিন্তু বিপুল পরিমাণে ধ্বংসস্তূপের কারণে মৃতদেহ অনুসন্ধান এবং পরিবহনের প্রক্রিয়ায় গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

হামাস তাদের বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলেছে যে যুদ্ধের শুরুতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে ইসরায়েলি যুদ্ধবন্দী শিবির এবং আশেপাশের আবাসিক এলাকাগুলিকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল।

এছাড়া আরো ঘোষণা করেছে যে ইসরায়েলের বারবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তারা মধ্যস্থতাকারীদের পাশাপাশি আমেরিকান পক্ষের সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ রাখছে।

হামাস এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা সকল পক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যে তারা যেন চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ইসরায়েলের প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। এই আন্দোলনটি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ এবং গাজার জনগণকে "ক্ষুধার্ত" রাখার নীতি অব্যাহত রাখার জন্য মানবিক সহায়তা মামলাটি কাজে লাগানোর অভিযোগও করেছে।

