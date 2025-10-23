  1. Home
২৪ অক্টোবর ২০২৫ - ০৩:০৫
News ID: 1742218
কারবালায় অধ্যায়নরত নাইজেরিয়ান শিক্ষার্থী শেখ যাকযাকির সাম্প্রতিক বক্তৃতা শুনতে এবং বিশ্লেষণ করতে একত্রিত হয়েছেন।

এই ভাষণে, ধর্মীয় আলেম এবং ছাত্রদের উপদেশ দেওয়ার সময়, শেখ যাকযাকি নিপীড়কদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পবিত্র নগরী কারবালায় বসবাসকারী অধ্যায়নরত নাইজেরিয়ান ছাত্রদের একটি দল নাইজেরিয়ার ইসলামিক মুভমেন্টের মহাসচিব শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির বক্তৃতা শোনার জন্য একটি বিশেষ সমাবেশের আয়োজন করেছিল।

ইরাকের এমিরেটস রেসিডেন্সে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশটি মাদ্রাসার ছাত্রদের সাথে এক সভায় শেখ যাকযাকির সাম্প্রতিক ভাষণ সম্প্রচার এবং শোনার জন্য আয়োজন করা হয়েছিল।

গত সপ্তাহে, শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি বেশ কয়েকটি ইসলামী দেশের মাদ্রাসার ছাত্রদের একটি দলের সাথে দেখা করেছিলেন। শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক মিশনের উপর জোর দিয়ে, তিনি তাদের গভীর ধর্মীয় শিক্ষায় নিয়োজিত হওয়ার, সমাজকে শিক্ষিত করার এবং বৌদ্ধিক স্বাধীনতা বজায় রাখার আহ্বান জানান এবং নিপীড়কদের সাথে আপস স্বাভাবিক করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে, অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা শেখ যাকযাকির প্রতি তাদের ভক্তি প্রকাশ করে এবং জোর দিয়ে বলে যে তার বাণী তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জিহাদের পথে পরিচালিত করবে।

