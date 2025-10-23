ইসরাইলের পার্লামেন্টে পশ্চিম তীর দখলে বিল পাশ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নেসেটের বিবৃতিতে বলা হয়, জুদিয়া ও সামারিয়া (পশ্চিম তীরের) অঞ্চলে ইসরাইল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করার জন্য বিলটি প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত হয়েছে।
এখন বিষয়টি আরও আলোচনার জন্য নেসেটের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা কমিটিতে যাবে।
এ ভোট এমন একসময়ে অনুষ্ঠিত হলো, যখন এক মাস আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিলেন, তিনি ইসরাইলকে অধিকৃত পশ্চিম তীর দখল করার অনুমতি দেবেন না। আবার ভোটের দিনই গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি জোরদার করতে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ইসরাইল সফর করছিলেন।
ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া
এমনকি এ খবর প্রকাশিত হওয়ার পরও ক্ষুব্ধ জানিয়েছে ট্রাম্প। ১৫ অক্টোবর টাইম ম্যাগাজিনের এক সাক্ষাৎকারে পশ্চিম তীর দখলে ইসরাইলি তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তখন ট্রাম্প বলেছে, ‘এটা হবে না। এটা হবে না। কারণ আমি আরব দেশগুলোকে এ বিষয়ে কথা দিয়েছিলাম। আর এখন তোমরা তা করতে পারো না।
আমার সঙ্গে আরবদের বিরাট সমর্থন আছে। যদি এমনটা ঘটে তাহলে ইসরাইল যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তার সব সমর্থন হারাবে।’
সাক্ষাৎকারটি বৃহস্পতিবার প্রকাশ করেছে টাইম ম্যাগাজিন। এ ছাড়াও ইসরাইল সফর শেষে (বৃহস্পতিবার) মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলে, ‘যদি এটি একটি রাজনৈতিক কৌশল হয় তবে এটি একটি অত্যন্ত বোকামিপূর্ণ রাজনৈতিক কৌশল এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে এটির জন্য কিছুটা অপমানবোধ করি।’
