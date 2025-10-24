ইরানের পরমাণু ইস্যুতে সর্ব্বোচ নেতার বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পরমাণু ইস্যুতে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেয়ী বলেন, ‘মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলে যে সে একজন সফল চুক্তিপ্রণেতা। কিন্তু যদি কোনো চুক্তির সাথে জবরদস্তি থাকে এবং এর ফলাফল পূর্বনির্ধারিত থাকে, তাহলে সেটা কোনো চুক্তি নয় বরং জোরজবরদস্তি ও হুমকি।’
সর্বোচ্চ নেতা আরও বলেন, ‘মার্কিন প্রেসিডেন্ট গর্বের সাথে বলছে যে, তারা ইরানের পারমাণবিক শিল্পে বোমা হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। খুব ভালো কথা, তারা এমন স্বপ্ন দেখতে থাকুক!
ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা আছে কি নেই তার সাথে আমেরিকার কী সম্পর্ক? এই হস্তক্ষেপগুলো অনুচিৎ, ভুল ও জবরদস্তিমূলক।’
আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেয়ীর এই বক্তব্যের একদিন পর প্রতিক্রিয়া জানায় মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। ইসরাইল সফরে গিয়ে জেরুজালেমে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সে বলে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তেহরানের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক চায়, তবে তেহরানকে পারমাণবিক অস্ত্রের মালিক হতে দেয়া হবে না।
সে আরও বলে, ‘ইরান যেন কখনও পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে না পারে এটাই যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অর্জনে সব ধরনের কূটনৈতিক পথ ব্যবহার করা হবে।’
এছাড়া হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা খামেনির বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় লন্ডনভিত্তিক ইরান ইন্টারন্যাশনালকে বলে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কখনও ইরানের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র তুলে দেবে না।
