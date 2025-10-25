  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

ইহুদিবাদী মন্ত্রী সৌদি আরবের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছে।

২৬ অক্টোবর ২০২৫ - ০১:৩৭
News ID: 1742830
ইহুদিবাদী মন্ত্রী সৌদি আরবের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছে।

ইসরায়েলের উগ্রবাদী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ বলেছিল, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে যদি সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়, তবে ইসরায়েল তা করবে না। সে কটাক্ষ করে বলে, সৌদিরা 'মরুভূমিতে উটে চড়তে থাকো।'

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): স্মোট্রিচ বলেছিল, যদি সৌদি আরব আমাদের বলে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের বিনিময়ে স্বাভাবিকীকরণ; না, ধন্যবাদ। সৌদি আরবের মরুভূমিতে উটে চড়তে থাকো এবং আমরা অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন চালিয়ে যাব।

সৌদি আরব ইঙ্গিত দিয়ে আসছে, পূর্ব জেরুজালেম যদি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অংশ হয়, অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের সীমানা অনুসারে দুই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়- তবেই ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা সম্ভব হবে।

ইসরায়েলি মন্ত্রী স্মোট্রিচ এবং নেতানিয়াহুর ডানপন্থী সরকারের অন্যান্য সদস্যরা এ শর্তের বিরোধিতা করে।

এদিকে, স্মোট্রিচের মন্তব্য বিরোধী নেতা ইয়ার ল্যাপিডসহ বিরোধী নেতাদের সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। ল্যাপিড এক্স-পোস্টে লিখেছে, 'মধ্যপ্রাচ্যকে পরিবর্তন করতে পারে- এমন চুক্তিগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করার পরিবর্তে, এই সরকারের সদস্যরা সর্বনিম্ন স্তরের টুইটার ব্যবহারকারীদের মতো কথা বলছেন, ক্ষতিকারক বিবৃতি দিচ্ছেন।'

সে আরবি ভাষার একটি টুইটে আরও বলে, 'সৌদি আরব এবং মধ্যপ্রাচ্যের আমাদের বন্ধুদের কাছে, স্মোট্রিচ ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে না।'

তবে রাজনৈতিক চাপে পড়ে  সৌদি আরবের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছে ইহুদিবাদী মন্ত্রী।

ইহুদিবাদী অর্থমন্ত্রী: 🔹 সৌদি আরব সম্পর্কে আমার বক্তব্য অবশ্যই কোনও সরকারী অবস্থান ছিল না এবং আমি আঘাত দেওয়ার জন্য দুঃখিত।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha