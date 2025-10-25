ঐশ্বরিক ওহি এবং মানব জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্যের আশ্চর্যজনক প্রকাশ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পবিত্র কুরআনে, সাতান্নতম সূরার শিরোনাম "হাদীদ" এবং এতে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা সর্বদা চিন্তা ও প্রতিফলনের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে: "এবং আমরা লোহা নাজিল করেছি, যাতে রয়েছে মহান শক্তি এবং মানবজাতির জন্য উপকার" (কুরআন ২৫:৫৭)।
মানব জীবন ও সভ্যতার জন্য একটি মৌলিক উপাদান, লোহা, পর্যায় সারণীতে পারমাণবিক সংখ্যা 26, যা কুরআন নাজিলের বহু শতাব্দী পরে সংকলিত হয়েছিল। প্রাকৃতিকভাবে ঘটে যাওয়া স্থিতিশীল আইসোটোপগুলির মধ্যে, আইসোটোপ ^57Fe উল্লেখযোগ্য, যা আবার সূরার সংখ্যা নির্দেশ করে।
আশ্চর্যজনকভাবে, যদি আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সূরা গণনা করি এবং বিপরীতভাবে, সূরা আল-হাদিদ ঠিক মাঝখানে, অর্থাৎ কুরআনের একশো চৌদ্দ সূরার মধ্যে পঞ্চান্নতম সূরা। অধিকন্তু, আবজাদ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে, "হাদিদ" শব্দটি ২৬টির সমান এবং "আল-হাদিদ" ৫৭টির সমান।
মানব জ্ঞান এবং পবিত্র কুরআনের কাঠামোর মধ্যে এই আশ্চর্যজনক সামঞ্জস্যগুলিকে বিশেষজ্ঞরা প্রতিফলন এবং চিন্তাভাবনার লক্ষণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নিঃসন্দেহে, এই ঘটনাগুলিকে সাধারণ অর্থে "বৈজ্ঞানিক প্রমাণ" হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়; তবে এগুলি আশ্চর্যজনক সামঞ্জস্য যা ইসলামের পবিত্র গ্রন্থের ঐশ্বরিক প্রকৃতির উপলব্ধি গভীর করে এবং মানুষকে এর উচ্চ এবং গভীর অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করতে আহ্বান জানায়।
