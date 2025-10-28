ধ্বংসস্তূপে এখনো প্রিয়জনদের লাশ খুঁজছে ফিলিস্তিনিরা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):যুদ্ধবিরতির মধ্যেও গাজায় গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। একই সময়ে অন্তত ১৩ জন আহত হন।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে অঞ্চলজুড়ে ইসরায়েলের গণহত্যা যুদ্ধে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ৬৮ হাজার ৫২৭ জন নিহত এবং ১ লাখ ৭০ হাজার ৩৯৫ জন আহত হয়েছে।
ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী অধিকৃত পশ্চিম তীরজুড়েও তাণ্ডব অব্যাহত রেখেছে। ফিলিস্তিনি প্রিজনার্স ক্লাব জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনী অধিকৃত পশ্চিম তীরের বিভিন্ন এলাকায় গত রাতে অভিযান চালিয়ে ৪০ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করেছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে থাকা কমপক্ষে ৯ হাজার ফিলিস্তিনি 'নিখোঁজ' বলে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া গেছে।
আল জাজিরা জানিয়েছে, তাদের পরিবারগুলো সংগ্রাম করছে। যুদ্ধের সময় থেকেই তারা তাদের প্রিয়জনদের মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য ভারী যন্ত্রপাতি চেয়ে আসছে। মানুষ বেলচা, ন্যূনতম সরঞ্জাম, এমনকি খালি হাতেও প্রিয়জনদের মৃতদেহ উদ্ধারের চেষ্টা করছে।
Your Comment