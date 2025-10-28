  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

বামপন্থীদের সমর্থন পেলেন জোহরান মামদানি

২৮ অক্টোবর ২০২৫ - ১৯:৩২
News ID: 1743991
বামপন্থীদের সমর্থন পেলেন জোহরান মামদানি

নিউইয়র্কের মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানিকে ভোটারদের এক সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী বামপন্থী নেতারা সমর্থন জানিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ডেমোক্রেটিক সমাজতন্ত্রী ও ডোনাল্ড ট্রাম্পবিরোধী রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত জোহরান মামদানি এখন নিউইয়র্ক শহরের সর্বোচ্চ পদে পৌঁছানোর দোরগোড়ায়।

রোববার কুইন্সের একটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স ও কংগ্রেস সদস্য আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ মামদানিকে সমর্থন দেন। মামদানি একসময় ছিলেন একেবারে প্রান্তিক প্রার্থী কিন্তু এখন মেয়র পদের প্রতিযোগিতার শীর্ষে উঠে এসেছেন এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির বামপন্থী ধারার অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছেন।

নিউইয়র্কে মেয়র পদে আগাম ভোট গ্রহণ শুরুর পরদিন কুইন্সের এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো। ৮৫ লাখ জনসংখ্যার শহরটিতে মূল ভোট হবে ৪ নভেম্বর। নতুন মেয়র দায়িত্ব নেবেন আগামী বছরের শুরুতে।

ওকাসিও-কর্টেজ বলেন, ‘নির্বাচনের দিন আমরা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জোরালো বার্তা দেব যে তাঁর কর্তৃত্ববাদ এখানে চলবে না।’ তাঁর বক্তব্যে সমর্থকেরা ‘এওসি, এওসি’ স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠেন।

ভারমন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স বলেন, ‘মঙ্গলবার এখানে কী ঘটতে যাচ্ছে, সারা বিশ্বের মানুষ তা নজরে রাখছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘এটা কোনো স্বাভাবিক সময় নয়। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন এক সময়ে, যখন আমাদের একজন প্রেসিডেন্ট আছেন, যিনি শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীদের এক ট্রিলিয়ন ডলারের করছাড় দিয়েছেন।’

বার্নি স্যান্ডার্স আরও বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প এই নির্বাচনের দিকেও গভীরভাবে নজর রাখছেন।

আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজকে নিয়ে মামদানি বলেন, তিনি সাধারণ পরিশ্রমী মানুষের পক্ষে আছেন।

বার্নি স্যান্ডার্সকে নিয়ে মামদানি বলেন, ‘সিনেটর (স্যান্ডার্স) দীর্ঘ সময় একা দাঁড়িয়ে সাহস দেখিয়েছেন। আমি আজ ডেমোক্রেটিক সমাজতন্ত্রের ভাষায় কথা বলতে পারছি, কারণ তিনিই প্রথম সেই ভাষায় কথা বলেছিলেন।’

ভিক্টরি ইনসাইটসের সর্বশেষ জরিপে দেখা গেছে, মামদানি পক্ষে ৪৭ শতাংশ ভোটারের সমর্থন রয়েছে। এর পরের অবস্থানে রয়েছেন সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়া কুমোর সমর্থন ২৯ শতাংশ। রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া ১৬ শতাংশ সমর্থন নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছেন।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha