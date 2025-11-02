ইসরাইলকে রক্ষা করতে গুগল ও অ্যামাজনের গোপন চুক্তি ফাঁস

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্লাস ৯৭২ ম্যাগাজিন, লোকাল কল এবং দ্য গার্ডিয়ানের এক তদন্ত অনুসারে, ২০২১ সালে স্বাক্ষরিত প্রজেক্ট ‘নিম্বাস’ চুক্তির আওতায় ইসরাইলকে ১২০ কোটি মার্কিন ডলারের সহযোগিতা দিয়েছে এই দুই প্রযুক্তি জায়ান্ট।
এ চুক্তির আওতায় তাদের উন্নত ক্লাউড কম্পিউটিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সেবা পেয়েছে ইসরাইল। এতদিন গোপন থাকা এই চুক্তির নথিপত্র সম্প্রতি ফাঁস হয়েছে খোদ ইসরাইলের অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে। ফলে এ চুক্তির নৈতিক ও আইনি দিক নিয়ে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।
ফাঁস হওয়া তথ্য অনুযায়ী, কোনো বিদেশী আদালত ইসরাইলসংক্রান্ত তথ্য চাইলে তারা তা গোপনে ‘টিপ-অফ’ বা আগাম সতর্কবার্তা দিয়ে ইসরাইলকে জানিয়ে দেবে বলে গুগল ও অ্যামাজন এ চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল।
এই সঙ্কেত পাঠানো হতো ইসরাইলি শেকেলে প্রতীকী অর্থ প্রেরণের মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের (প্লাস ১) কোড নির্দেশ করতে পাঠানো হতো ১ হাজার শেকেল, ইতালির (৩৯) জন্য ৩,৯০০ শেকেল, আর দেশ শনাক্ত করা না গেলে পাঠানো হতো ১ লাখ শেকেল।
চুক্তির আরেকটি ধারায় বলা হয়েছে, ইসরাইল গুগল ও অ্যামাজনের যেকোনো সেবা ব্যবহার করতে পারবে, এমনকি সেটি যদি মানবাধিকার বা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে; তবুও কোম্পানিগুলো ইসরাইলের অ্যাক্সেস বন্ধ করতে পারবে না।
এসব তথ্য এমন সময় প্রকাশিত হলো যখন ইসরাইলের বিরুদ্ধে গাজায় গণহত্যার অভিযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) শুনানি চলছে। এআই-চালিত টার্গেটিং, বায়োমেট্রিক নজরদারি ও ক্লাউডভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণের ব্যবহারের নতুন যে তথ্য ফাঁস হয়েছে, তা ইসরাইলের যুদ্ধাপরাধ প্রমাণের আশঙ্কা আরো জোরদার করেছে।
