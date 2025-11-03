  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আফ্রিকার সংবাদ

মিশরে বিশ্বের বৃহত্তম ঐতিহাসিক জাদুঘর উদ্বোধন।

৩ নভেম্বর ২০২৫ - ০৬:৫৯
News ID: 1745873
মিশরে বিশ্বের বৃহত্তম ঐতিহাসিক জাদুঘর উদ্বোধন।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা এবং একাধিক বিলম্বের পর, মিশর অবশেষে বিশ্বের বৃহত্তম ঐতিহাসিক জাদুঘরটি উদ্বোধন করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মিশরের রাষ্ট্রপতি আবদুল ফাত্তাহ আল-সিসি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্র্যান্ড ইজিপশিয়ান মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেন, একটি জাদুঘর যার নির্মাণকাজ দুই দশকেরও বেশি সময় আগে শুরু হয়েছিল এবং যার উদ্বোধন বারবার বিলম্বিত হয়েছে।

“মিশর গ্র্যান্ড ইজিপশিয়ান মিউজিয়ামের উদ্বোধন উদযাপনে আল-সিসি তার বক্তৃতায় বলে: “এই জাদুঘরটি একটি একক সভ্যতার জন্য নিবেদিত বিশ্বের বৃহত্তম জাদুঘর।”

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, যেখানে বিভিন্ন দেশের কয়েক ডজন সরকারী প্রতিনিধিদল, রাষ্ট্রপ্রধান এবং রাজারা উপস্থিত ছিলেন, মিশরীয় শিল্পীদের দ্বারা শৈল্পিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছিল এবং জাদুঘরের বাইরের অংশ সবুজ আলোয় আলোকিত করা হয়েছিল।

উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সাথে সাথে, কায়রোর আকাশ সবুজ এবং লাল আতশবাজিতে আলোকিত হয়ে ওঠে এবং সরকারী ঘোষণা অনুসারে, এই সপ্তাহ থেকে জাদুঘরটি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha