ইসরায়েল ত্রাণ প্রবেশে গাজার গুরুত্বপূর্ণ ক্রসিং খুলে দিয়েছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ফিলিস্তিনি বেসামরিক বিষয় তদারকি সংস্থা কোগাট এক্সে দেওয়া ওই পোস্টে বলেছে, ‘আজ জিকিম ক্রসিং খোলা হয়েছে, যাতে মানবিক সহায়তাবাহী ট্রাকগুলো গাজা উপত্যকায় প্রবেশ করতে পারে।’
কোগাট জানিয়েছে, গাজার ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরাঞ্চলে প্রবেশের প্রধান পথ জিকিম ক্রসিং দিয়ে যে মানবিক সহায়তা ঢুকবে, তা গাজায় পাঠানোর আগে ইসরায়েলি নিরাপত্তা যাচাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, তারপর জাতিসংঘের মাধ্যমে তা বিতরণ করা হবে।
জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি অক্টোবরের শেষ দিকে জানিয়েছিল, ১২ সেপ্টেম্বর ক্রসিং বন্ধ হওয়ার পর থেকে তারা গাজার উত্তরাঞ্চলে তাদের কার্গো সংগ্রহ করতে পারেনি।
মানবিক সহায়তাকর্মীরা বলেছে, দীর্ঘ ইসরায়েলি নিরাপত্তা পরীক্ষা ও বিপুল সংখ্যক পণ্যের ওপর আরোপিত বিধি-নিষেধের কারণে গাজায় সাহায্য পাঠানো অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে।
অবশেষে সহায়তা গাজায় প্রবেশ করলেও তা গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ সেখানে অবকাঠামোর বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা লুটপাটের ঝুঁকি রয়েছে।
জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা সমন্বয় দপ্তর এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলেছে, ‘উত্তরের দিকে সরাসরি ক্রসিংগুলো খোলা রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে দ্রুততম সময়ে যথেষ্ট সহায়তা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছায়।’
জাতিসংঘ–সমর্থিত ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন ইনিশিয়েটিভ (আইপিসি) গত আগস্টে নিশ্চিত করেছিল, উত্তর গাজায় দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে—যদিও কোগাট এই দাবি অস্বীকার করেছে।
