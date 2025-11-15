  1. Home
১৫ নভেম্বর ২০২৫ - ১৪:৪০
News ID: 1750580
তীব্র শীত ও ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে গাজার শত শত যুদ্ধবিধ্বস্ত শরণার্থী তাঁবু ডুবে গেছে।

গাজায় প্রায় ৩ লাখ বাড়ি ধ্বংস, শীতে ও ঝড়-বৃষ্টিতে তাঁবুতেই দিন কাটাচ্ছে ফিলিস্তিনিরা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলের টানা দুই বছরের আগ্রাসণে ফিলিস্তিনের গাজায় ২ লাখ ৮২ হাজারের বেশি বাড়িঘর ধ্বংস বা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সহায়তায় গঠিত জাতিসংঘ সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ।

এই বিপর্যয়ে শীত শুরু হওয়ার আগেই লাখো মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন অস্থায়ী তাঁবুতে। মানবিক সহায়তার অভাবে তাদের জীবনযাপন আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। 

ইউএনআরডব্লিউএ জানায়, শেল্টার ক্লাস্টার নামে একটি মানবিক প্ল্যাটফর্মের হিসাব অনুযায়ী গাজার বসতবাড়ির বিশাল অংশ এখন ধ্বংসস্তূপ। ইউএনআরডব্লিউএ, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্টের যৌথ ব্যবস্থাপনায় এ প্ল্যাটফর্ম পরিচালিত হয়।

photo1763192221-3-.jpeg

সংস্থাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া বার্তায় জানায়, লক্ষাধিক মানুষ অত্যন্ত ছোট জায়গায় গাদাগাদি করে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সুরক্ষা সম্ভব হচ্ছে না এবং খাবার, পানি, ওষুধসহ মৌলিক চাহিদা মেটানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

photo1763192221.jpeg

হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে গত ১০ অক্টোবর থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকলেও ইসরায়েলের ধারাবাহিক হামলায় এ সমঝোতা এখন প্রায় অকার্যকর। প্রতিদিনই হতাহত হচ্ছেন ফিলিস্তিনিরা; গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবেশেও বাধা তৈরি হচ্ছে।

photo1763192221-1-.jpeg

২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি আগ্রাসনে ৬৯ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত, অধিকাংশই নারী ও শিশু, ১ লাখ ৭০ হাজার ৭০০ জনের বেশি আহত এবং অবিরাম হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞে গাজা এখন প্রায় বাসযোগ্যহীন হয়ে পড়েছে।

