ইসরায়েল এখন পর্যন্ত গাজায় বিভিন্ন উপায়ে জাতিগত নিধন চালাচ্ছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আন্তর্জাতিক সংস্থাটি আরও বলেছে, দখলদার ইসরায়েল গত ২৫ মাসেরও বেশি সময় ধরে গাজার বেসামরিক জনগণকে ভয়াবহ মানবিক সংকটে ফেলেছে এবং তাদের এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ দিচ্ছে না।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, গাজার ভেতর দখলদার সেনাবাহিনীর পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞের নথিপত্র সংগ্রহ অব্যাহত রয়েছে। গত চার সপ্তাহে গড়ে প্রতিদিন আটজন ফিলিস্তিনি শহীদ হয়েছেন।
ইউরো-ভূমধ্যসাগরীয় মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ সংস্থা আরও জানায়, গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে হত্যাকাণ্ড অব্যাহত রাখা হয়েছে। কার্যকর আন্তর্জাতিক তদারকির অভাবে এই দখলদার শাসন ব্যবস্থা যুদ্ধবিরতির আড়ালে গাজায় জীবনধারণের ব্যবস্থাকে অচল করে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, ইসরায়েল এখনো গাজায় ‘ক্ষুধানীতি’ চালিয়ে যাচ্ছে এবং চুক্তি অনুযায়ী অনুমোদিত মানবিক সহায়তার প্রায় ৭০ শতাংশকেই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।
বিবৃতির শেষ অংশে সংস্থাটি দখলদারদের গাজার ভৌগোলিক অখণ্ডতা ভাঙার ও এটিকে বসবাসের অনুপযুক্ত অঞ্চলে পরিণত করার প্রচেষ্টার নিন্দা জানিয়ে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল মোতায়েনের আহ্বান জানিয়েছে, যাতে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো নথিভুক্ত করার পাশাপাশি দখলদার ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারি নিশ্চিত করা যায়।
