১৯ নভেম্বর ২০২৫ - ২১:৩১ News ID 1752056

নরওয়েতে হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদত বার্ষিকিতে শাবাবুল গাদির প্রতিনিধিদলের শোক অনুষ্ঠান+ছবি।

হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকি উপলক্ষে, নরওয়ের শিয়ারা ইসলামের মহান নারী হযরত সিদ্দিকা তাহিরা (সা.আ.)-এর স্মৃতি ও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শোক অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য শাবাবুল গাদির প্রতিনিধিদলের সাথে একত্রিত হন।
