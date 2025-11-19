মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় কুরআন মুখস্থ ইনস্টিটিউটের ৭০টি নতুন শাখা খুলেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আল-আযহার গ্র্যান্ড মসজিদ মিশরের বিভিন্ন শহরে কুরআন মুখস্থ ইনস্টিটিউটের ৭০টি নতুন শাখা খোলার ঘোষণা দিয়েছে।
এই পদক্ষেপের লক্ষ্য ধর্মীয় শিক্ষা সম্প্রসারণ করা এবং যেসব অঞ্চলে একই রকম কেন্দ্রের অভাব রয়েছে সেখানে কুরআন মুখস্থ করতে আগ্রহীদের জন্য প্রবেশাধিকার সহজতর করা।
আল-আযহার কুরআন মুখস্থ ইনস্টিটিউট ঘোষণা করেছে যে এই শাখাগুলি খোলার বিষয়টি আল-আযহারের শেখ শেখ আহমাদ আল-তাইয়েবের নির্দেশিকা অনুসারে করা হয়েছে, যিনি সারা দেশে কুরআন শিক্ষা সম্প্রসারণের উপর বিশেষ জোর দেন।
আল-আযহারের একজন কর্মকর্তা আব্দুল মোনেইম ফুয়াদ বলেন, এই কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হলো চরমপন্থী ধারণা থেকে দূরে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা। তিনি আরও বলেন: "আল-আজহার তরুণ প্রজন্মকে চরমপন্থা থেকে রক্ষা করার এবং গুণগত ও বিস্তৃত স্তরে কুরআন শিক্ষা সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে।"
আল-আযহার গ্র্যান্ড মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক আরও জোর দিয়ে বলেন যে এই শাখাগুলির শিক্ষাব্যবস্থা কায়রোর প্রধান আল-আজহার প্রতিষ্ঠানে পরিলক্ষিত শিক্ষাগত মান এবং কঠোরতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি বলেন যে এই শাখাগুলি খোলার ফলে হাজার হাজার লোককে কুরআন এবং ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞান ব্যক্তিগতভাবে মুখস্থ করার একটি নতুন সুযোগ তৈরি হবে।
