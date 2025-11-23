  1. Home
মিশর গাজায় একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠনের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

২৪ নভেম্বর ২০২৫ - ০০:২৬
News ID: 1753508
মিশর গাজায় একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠন এবং পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আবদুল আতা গাজা উপত্যকায় একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠনের জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বলেছেন: "এই বাহিনী মোতায়েনের গতি বৃদ্ধি করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এবং এই অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নের জন্য একটি মৌলিক পদক্ষেপ।"

বৈঠকে, মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শার্ম আল-শেখ চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন এবং দ্রুত পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু করার গুরুত্বের উপর জোর দেন, যার মধ্যে গাজায় নিয়মিত মানবিক সহায়তা প্রবাহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তিনি আরও বলেন: "গাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব মেনে চলার জন্য যৌথ আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা একটি মূল উপাদান।"

আবদুল আতা গাজার পুনর্গঠন এবং প্রাথমিক পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের জন্য মিশরের প্রস্তুতির কথাও তুলে ধরেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে ব্রিটেন ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্দশা লাঘবের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।

আবদুল আতা আরও বলেন: "রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করার জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরির একমাত্র উপায় হলো আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমন্বয়," এবং সুদানী জনগণের দাবি ও স্থিতিশীলতার প্রতি সমর্থন জানানোর ক্ষেত্রে মিশরের অবিচল অবস্থানের উপর আবারও জোর দেন।

